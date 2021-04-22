Пользователи Reddit рассказали о худших анкетах в сервисах знакомств

Москва, 22 апреля. Названы самые худшие способы заполнить анкеты на сайте знакомств. Пользователи Reddit рассказали о том, какие неудачные варианты им попадались.

По словам многих, плохими анкетами являются те, в которых мало информации о человеке. Один из пользователей портала заявил, что не ставит лайки анкетам, на которых нет биографии, так как не знает, как с такими начать разговор, передает издание BuzzFeed.

«Хотелось бы знать о человеке хоть что-то, кроме того, как выглядит его тело», — написал другой комментатор.

Многие участники обсуждения отметили, что им не нравится, когда человек указывает «необходимые» ему рост и вес в партнере. Некоторым не нравится, когда в анкетах называют тех, кто им не подходит. Других не устраивает слишком низкая планка. Одна из пользовательниц опубликовала скриншот анкеты, которую назвала худшей в Tinder из-за огромного количества клише. «Если у нас с тобой метч, то ты будешь самой счастливой девушкой на планете. Поймай меня, если сможешь», — писал о себе владелец профиля.

Ранее астролог рассказала, какой знак зодиака встретит свою любовь до конца апреля. Венера, планета-покровитель любовных отношений, творчества и красоты, перешла в знак Овна, а значит, в сфере партнерства появится много энергии, которая привнесет больше прямоты, решительности и откровенных разговоров.