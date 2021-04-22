Байден может признать геноцид армян в начале XX века

Вашингтон, 22 апреля. Президент США Джо Байден может признать геноцид армян Османской империей в начале XX 24 апреля, в День памяти жертв геноцида в Армении.

Точных данных о выступлении американского лидера нет, поэтому есть вероятность, что признания трагедии на государственном уровне не произойдет, а политик ограничится символической речью, сообщает газета The Wall Street Journal. Турция, как известно, факт геноцида отрицает, называя эти убийства следствием восстания народа против правительства.

Недавно израильский политолог Авигдор Эскин раскрыл секрет «грязной риторики» Байдена, которая так удивляет многих далеких от политики людей. По его мнению, таким образом политик отвлекает внимание от похождений Хантера Байдена, своего сына.