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Диетолог предостерегла худеющих россиян от обезжиренных продуктов

Общество
Диетолог предостерегла худеющих россиян от обезжиренных продуктов
pixabay.com  /  oleg_mit

Москва, 22 апреля. Желающие похудеть люди часто выбирают продукты с низким содержанием жира или совсем без него. Однако это не всегда полезно, предупредила врач-диетолог Нурия Дианова.

Такие продукты могут дать ошибочную уверенность в том, что их можно есть в неограниченном количестве. Человек начинает переедать и перебарщивать с белками, насыщенными жирами, промышленными трансжирами и простыми углеводами, пояснила специалист в эфире радио Sputnik.

При изъятии жира продукт может потерять вкусовые качества и консистенцию, поэтому производители компенсируют это с помощью разных добавок.

«В такие продукты могут добавить сахар, соль, крахмал, вкусовые добавки, чтобы компенсировать консистенцию и чтобы человеку был приятен вкус. Гарантия качества низкая, мы едим «кота в мешке"», – отмечает диетолог.

Безопаснее для худеющих выбирать исходно натуральные продукты средней жирности с минимальной промышленной обработкой. Избыток крахмала приведет к послаблению стула, а добавки сказываются с течением времени на коже, наборе веса.

Кандидат медицинских наук ранее обратила внимание россиян на доступный и распространенный продукт, который может стать отличным суперфудом при похудении.

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