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Климкин посоветовал Киеву не расслабляться после послания Путина

Политика
Климкин посоветовал Киеву не расслабляться после послания Путина
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 апреля. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Одна из важнейших частей послания Владимира Путина — об отношениях с Западом. Президент заявил, что Россия хочет поддерживать «добрые отношения» со всеми странами, но если они будут воспринимать эти намерения как слабость, тогда ответ Кремля будет «ассиметричным и жестким». Он выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».

«Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки», — заявил президент.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил послание Путина и призвал украинцев «не расслабляться». Он рассчитывает на готовность Украины к ответным мерам и на помощь за рубежом.

«Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко», — написал Климкин в Twitter.

Ранее Киев обратился к США за помощью в приобретении средств радиоэлектронной борьбы с Россией.

Павел Климкин Украина россия политика
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