Климкин посоветовал Киеву не расслабляться после послания Путина

Киев, 22 апреля. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Одна из важнейших частей послания Владимира Путина — об отношениях с Западом. Президент заявил, что Россия хочет поддерживать «добрые отношения» со всеми странами, но если они будут воспринимать эти намерения как слабость, тогда ответ Кремля будет «ассиметричным и жестким». Он выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».

«Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки», — заявил президент.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил послание Путина и призвал украинцев «не расслабляться». Он рассчитывает на готовность Украины к ответным мерам и на помощь за рубежом.

«Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко», — написал Климкин в Twitter.

Ранее Киев обратился к США за помощью в приобретении средств радиоэлектронной борьбы с Россией.