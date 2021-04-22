Россиянам рассказали, откуда мошенники получают личные данные пользователей

Москва, 22 апреля. Специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко рассказал, откуда обманывающие клиентов интернет-магазинов мошенники получают информацию о жертвах.

По словам эксперта, необходимую злоумышленникам информацию могут предоставлять недобросовестные операторы кол-центра интернет-магазина. Мошенники связываются с жертвой под видом сотрудников торговой сети и пытаются произвести мошеннические действия.

«Так происходит из-за того, что вас кто-то слил. Это могли сделать операторы из кол-центра магазина», — цитирует Пащенко радио Sputnik .

Данные могут быть похищены с помощью взлома компьютерных сетей, если интернет-магазин не имеет штата занимающихся информационной безопасностью администраторов, уточнил Пащенко.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана с применением поддельных QR-кодов на нотариальных документах. Об этом предупредили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).