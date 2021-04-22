Pfizer выявила поддельные вакцины от коронавируса в Польше и Мексике

Вашингтон, 22 апреля. Американская компания Pfizer нашла две поддельные версии своей вакцины от коронавируса в Польше и Мексике.

В Мексике порядка 80 человек привились поддельным препаратом, выдаваемым за Pfizer/BioNTech. Одна доза стоила приблизительно 1000 долларов. На флаконах препаратов в Мексике была поддельная этикетка. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

В то же время в Польше за вакцину от коронавируса, вероятнее всего, выдавалось лекарство от морщин. По заявлению польских властей, эту фальшивую вакцину никто не успел получить.

Издание подчеркивает, что флаконы были изъяты властями в Польше и Мексике в ходе расследований, после чего Pfizer подтвердила, что они являются подделкой.

Ранее пожилой пациент скончался в Эстонии после вакцинации препаратом от коронавируса компаний Pfizer/BioNtech. Ему было 86 лет. Медики, у которых проходил лечение мужчина, считают, что причиной смерти стала не прививка. При этом они не исключили, что побочные эффекты препарата могли негативно отразиться на состоянии здоровья подопечного.