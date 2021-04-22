Главу Сретенска задержали в Забайкалье

Сретенск, 22 апреля. Задержан глава городского поселения «Сретенское» Забайкальского края Сергей Тонких, сообщает региональное отделение Следственного комитета (СК) РФ.

Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления. По данным следствия, администрация Сретенска в 2019 году заключила муниципальный контракт на сумму около 2,4 млн рублей на ремонт дороги в городе. Однако зная о невыполнении работ по контракту на сумму порядка 600 тыс. рублей, глава города подписал документы о принятии работ. В результате подрядчик получил всю сумму по контракту.

Кроме того, глава Сретенска превысил должностные полномочия, разрешив подрядчику применять песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения, тогда как разрешение на пользование недрами по законодательству может выдать лишь соответствующее министерство регионального правительства. В результате этих действий подрядчик незаконно использовал более 1000 кубометров песчано-гравийной смеси на сумму свыше 300 тысяч рублей, отмечают в следственном ведомстве.

Подозреваемый задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее за превышение полномочий главу задержали нижегородского департамента культуры. Подозреваемый поручил своему подчиненному выделить на изготовление десяти информационных стендов сумму в 1,205 млн рублей. Однако работа так и не была выполнена в срок.