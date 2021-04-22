Автоэксперт рассказал об опасностях холостой работы двигателя

Москва, 22 апреля. Продолжительная работа автомобиля на холостых оборотах может «убить» двигатель.

Большинство водителей тщательно прогревают машину перед началом движения. Многие проводят достаточное количество времени в пробках, где мотор работает вхолостую. Все это изнашивает двигатель и приводит к капитальному ремонту. Об этом рассказал эксперт портала «Автовзгляд».

Состояние моторного масла является основным риском. При низких оборотах падает скорость циркуляции масла. Это может вызвать серьезные проблемы с маслонасосом и привести к масляному голоданию всего агрегата.

Также не стоит забывать про наддувные двигатели с маленьким картером. В пробке и в жару масло перегревается в картере, из-за чего утрачивает свои свойства. Из-за этого двигатель перегревается, так как смазка густеет и забивает масляные каналы.

Помимо этого, при долгой работе на холостых топливно-воздушная смесь сгорает неэффективно, в результате чего несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора, забивает их, а дорогостоящий узел начинает разрушаться.

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