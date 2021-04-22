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Автоэксперт рассказал об опасностях холостой работы двигателя

Общество
Автоэксперт рассказал об опасностях холостой работы двигателя
unsplash.com  /  Tim Mossholder

Москва, 22 апреля. Продолжительная работа автомобиля на холостых оборотах может «убить» двигатель.

Большинство водителей тщательно прогревают машину перед началом движения. Многие проводят достаточное количество времени в пробках, где мотор работает вхолостую. Все это изнашивает двигатель и приводит к капитальному ремонту. Об этом рассказал эксперт портала «Автовзгляд».

Состояние моторного масла является основным риском. При низких оборотах падает скорость циркуляции масла. Это может вызвать серьезные проблемы с маслонасосом и привести к масляному голоданию всего агрегата.

Также не стоит забывать про наддувные двигатели с маленьким картером. В пробке и в жару масло перегревается в картере, из-за чего утрачивает свои свойства. Из-за этого двигатель перегревается, так как смазка густеет и забивает масляные каналы.

Помимо этого, при долгой работе на холостых топливно-воздушная смесь сгорает неэффективно, в результате чего несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора, забивает их, а дорогостоящий узел начинает разрушаться.

Ранее россиян предостерегли от самого опасного дефекта автомобиля. Ключевыми факторами безопасности являются работоспособность и исправность тормозов, от которых зависит скорость торможения в экстренной ситуации. Эффективное и своевременное понижение скорости может избавить от возможных трагических последствий

автомобиль масло двигатель
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