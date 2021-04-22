Украина попросила у США системы для радиоэлектронной защиты от России

Киев, 22 апреля. Киев обратился к США за помощью в приобретении средств радиоэлектронной борьбы с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters рассказал, что озвучил такую просьбу в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Системы призваны помочь Украине «противостоять способности России блокировать украинские коммуникации».

Также недавно Кулеба рассказал, что предложил ЕС рассмотреть возможность отключения России от международной системы SWIFT в рамках новых санкций. В МИД РФ уже обговаривали вероятность такого развития событий. Правительство заключило, что в случае отключения Россия готова перейти на другие системы, несмотря на то, насколько губительным для мировой экономики будет такой шаг.