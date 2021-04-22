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Cadillac представил новый электрокроссовер Lyriq за 4,6 млн рублей

Технологии
Cadillac представил новый электрокроссовер Lyriq за 4,6 млн рублей
Prt Scr youtube.com  /  ORIGINALS REC

Вашингтон, 22 апреля. Серийный электрокроссовер Lyriq от компании Cadillac, по словам аналитиков, ознаменует «новую эру» становления бренда и будет выпущен в 2022 году.

Заказать авто можно будет в начале осени 2021 года. Стоимость новинки в базовой комплектации составит 59 990 долларов или 4,6 миллиона рублей по текущему курсу, сообщает «Автоновости дня».

Производитель внес несколько изменений в устройство машины: появились боковые зеркала вместо камер, поменялся дизайн колесных дисков (их диаметр в зависимости от комплектации колеблется от 20 до 22 дюймов) и увеличилась площадь остекления.

Электрокар Volkswagen ID.4 недавно был признан лучшим автомобилем планеты в 2021 году. К такому выводу пришли члены жюри World Car Awards, они обосновали свое решение тем, что электрокар является «глобальной электрической моделью».

электрокар cadillac Lyriq
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