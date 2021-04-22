Пикник с шашлыком обойдется россиянам на 25% дороже по сравнению с 2020 годом

Москва, 22 апреля. Вырос средний чек товаров, необходимых для приготовления шашлыка в России, за год на 25%, заявили эксперты.

В список товаров входят шампура, мангал, древесный уголь, розжиг и готовый набор порции мяса. Аналитики ресурса «Чек Индекс» — проекта крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» — сравнили чеки с 1 по 15 апреля этого и прошлого года, передают РИА Новости.

«Средний чек такого «шашлычного набора» составил 1958 рублей, что оказалось на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1561 рубль). Таким образом, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям», — заявили эксперты.

При этом средняя стоимость мангала за год выросла на 48%, до 977 рублей, розжига — на 43%, до 195 рублей, мяса — на 15%, до 304 рублей и шампуров в комплекте — на пять процентов, до 254 рублей. Упал в цене только древесный уголь на 11%, до 228 рублей.

Ранее россиянам напомнили новые правила приготовления шашлыка на даче. Согласно нововведениям, жителям РФ разрешается жарить шашлыки на мангале или в жаровне на даче при условии, если расстояние от огня до дома составляет не менее пяти метров. При этом дачникам нужно помнить о соблюдении правил противопожарной безопасности, сообщили в МЧС РФ.