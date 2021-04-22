Роспотребнадзор изъял в 2020 году 33 тонны некачественного алкоголя

Москва, 22 апреля. Роспотребнадзор за прошлый год изъял из оборота 33 тонны алкогольной продукции, информирует ведомство.

Служба исследовала около 65 тыс. проб алкогольной продукции по микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям, а также и на наличие радиоактивных веществ. По результатам проверок для уничтожения или утилизации было изъято из оборота 1450 партий объемом 33 тонны алкогольной продукции.

Роспотребнадзор уточняет, что проб, не соответствующих установленным требованиям по санитарно-химическим показателям, обнаружено не было. По микробиологическим — 1,19 процента проб (в 2019 году — 1,66 процента). По физико-химическим показателям, которые характеризуют качество продукции, 1,24 процента проб не соответствовали требованиям (в 2019 году — 1,31 процента).

Ранее стало известно, что российское вино вытесняет с прилавков алкоголь из Италии. Около 60% ассортимента вина в крупных торговых сетях представлены производителями вина из РФ.