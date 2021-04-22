Эксперт Мясоедов рассказал, кто отслеживает покупки пользователей

Москва, 22 апреля. Современный человек оставляет массу личной информации третьим лицам, заявил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, массу информации о человеке сохраняют персональные гаджеты, точки доступа Wi-fi и камеры. Часть этих данных персонифицирована и становится известна заинтересованным структурам.

«Например, когда мы совершаем покупки в магазинах онлайн или офлайн точках продаж, информация о транзакции сохраняется не только в бухгалтерской программе и отчетности. Характер покупки, стоимость и время ее совершения посредством алгоритмов искусственного интеллекта преобразуются в полноценный портрет человека, рассказывающий о его интересах, привычках и планах»,— цитирует эксперта агентство «Прайм».

Крупные розничные сети, исходя из цифрового следа, создают индивидуальные предложения для клиентов или отображают определенные категории товаров, что помогает увеличить продажи и повысить лояльность клиентов.

Мясоедов отметил, что такие действия разрешены законом. Пользователи сами предоставляют бизнесу право следить за своими личными данными, регистрируясь в программе лояльности. Но эти данные должны храниться с учетом современных правил безопасности. Но и рисков утечек никто не отменял, предупредил эксперт.

Ранее заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко рассказал, как узнать возраст человека при помощи смартфона. Существуют программы, которые считывают алгоритмы поведения пользователя в обращении с гаджетом и на основании этого делают вывод о его возрасте: как часто пользователь применяет некоторые функции в специально обозначенных ситуациях, как долго или как много использует определенные сервисы и другие особенности.