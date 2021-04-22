Захарова ответила на обвинения Борреля в «подрывных действиях российских спецслужб»

Москва, 22 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю рассказать о деятельности спецслужб стран Евросоюза.

Захарова требует от Борреля выступить с докладом о деятельности европейских спецслужб. Так она отреагировала в Facebook на слова главы дипломатии ЕС о «подрывных действиях российских спецслужб».

«На эту чушь мы уже отвечали. Поэтому настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран — членов: где, сколько, что делают», — написала представитель МИД РФ.

Напряженность в отношениях Европейского союза и Российской Федерации нарастает во многих сферах. С таким заявлением ранее выступил глава дипломатии ЕС.