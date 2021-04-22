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Доктор Комаровский раскрыл «уникальные свойства» коронавируса

Общество
Доктор Комаровский раскрыл «уникальные свойства» коронавируса
facebook.com  /  Евгений Комаровский

Москва, 22 апреля. Российский врач Евгений Комаровский сообщил об «уникальном свойстве» коронавируса и его мутациях.

Телеведущий рассказал, что исключительность инфекции состоит в том, что мутации COVID-19 проявляются, когда вирус попадает к человеку, у которого мало антител.

Доктор заявил, что люди, которые переболели в легкой форме и без симптомов, являются основной средой для возникновения различных мутаций. Мечта о коллективном иммунитете поэтому становится нереальной.

По словам Комаровского, человечество будет раз в несколько лет получать комплексную вакцину, содержащую несколько вариантов коронавирусной инфекции.

Ранее ФАН сообщил об опасности обезвоживания. Популярный медик перечислил признаки дефицита жидкости в организме человека. Об обезвоживании организма свидетельствуют сухость кожи и слизистых, жажда, редкое мочеиспускание, насыщенный цвет мочи, низкий эффект от жаропонижающих лекарств и плач без слез.

Люди, которые страдают от патологического состояния, возникающее, когда потери воды превышают ее поступление, должны употреблять богатые жидкостью продукты: сельдерей, огурцы, помидоры, болгарский перец, а также постоянно регулировать количество выпиваемой воды.

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