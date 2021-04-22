Украинский нефтепровод «Самара — Западное направление» может уйти на металлолом

Киев, 22 апреля. Управление нефтепроводом «Самара — Западное направление» теперь принадлежит «Укртранснафте», но пока не известно, как загрузить ее работой.

Государственная компания «Укртранснафта» выиграла конкурс и теперь может управлять участком нефтепровода «Самара — Западное направление». Через него дизельное топливо транспортировалось из России на Украину, а затем в Восточную Европу. Об этом сообщает портал «УкрРудПром».

На текущий момент действие трубопровода остановлено, но «Укртранснафта» уже имеет план по его эксплуатации. Компания создала отдельный департамент, подчиняющийся гендиректору Николаю Гавриленко.

«Это должно позволить эффективно развивать новое направление деятельности компании благодаря оперативности принятия решений», — говорится в заявлении.

Для возобновления нефтепровода необходимо пройти бюрократические процедуры, касающиеся разрешения на право использования землей, на которой находится «Самара — Западное направление». Также эксплуатацию трубопровода должен одобрить Антимонопольный комитет Украины.

gazprom.ru /

Однако проект «Лига антитраста» опасается, что после получения нефтепровода «Укртранснафтой» доступ к нему появится у украинского олигарха Игоря Коломойского. Миллиардер является совладельцем группы «Приват», в распоряжении которой находятся сети заправок численностью свыше 500. Кроме того, он уже контролировал «Укртранснафту» до 2015 года, хотя ее возглавлял менеджер Александр Лазорко.

«Лига антитраста» сообщает, что «Нафтогаз» до сих пор связан с Коломойским, поскольку в неформальной группе «Приват» находится 40% акций компании «Укрнафта», а остальные 50%+1 акций принадлежат «Нафтогазу Украины».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Учитывая «вынужденный брак» между нефтяным и топливным бизнесом «Нафтогаза» и так называемой группы «Приват» олигарха Игоря Коломойского, важно, чтобы контроль над трубой получил все-таки государственный «Нафтогаз» в лице «Укртранснафты» А не де-юре государство, а де-факто — олигарх», — сказала специалист по конкурентному праву и M&A проекта «Лига антитраста» Елена Поканевич.

Однако «Укртранснафте» для запуска нефтепровода необходимо договориться с собственниками дизельного топлива, коими являются Белоруссия и Россия. Без них работа участка «Самара — Западное направление» невозможна.

«С кем будет подписывать «Укртранснафта» соглашение? С россиянами? У меня очень большие сомнения в том, что удастся это все решить. Этот трубопровод — больная точка, очень сложный узел правовых и политический проблем, поэтому я не знаю, каким образом «Укртранснафта” собирается эксплуатировать этот участок трубы», — сказал директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Федеральное агентство новостей /

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