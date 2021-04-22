Берлин, 22 апреля. Германия не собирается воевать за Украину, так как ее интересы мало волнуют канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

В выступлении на сессии ПАСЕ Меркель снова подтвердила приверженность ФРГ строительству газопровода "Северный поток — 2". Газ, транспортируемый по "СП-2" никак не будет отличать от голубого топлива, поступаемого через Турцию и Украину. Берлин намерен продолжать строить взаимовыгодные торговые отношения с Москвой, отметила Меркель.

Немецкий канцлер сильно "щелкнула по носу Украине", дав понять, что Берлин не будет воевать на стороне Киева. Досталось и другим странам Восточной Европы, которые пытаются полностью прекратить отношения с Россией, заявил немецкий политолог Александр Рар, выступая по видеосвязи со студией программы "60 минут".

"Она говорит, что немцы по этой дороге не пойдут. С Россией трудно работать, но как мне кажется, немцы по-прежнему придерживаются стратегических отношений с Россией", — сказал политолог.

По его мнению, Украина сейчас пытается переключить на США, так как ФРГ собирается и дальше поддерживать отношения с Москвой. Рар призвал украинцев задуматься над словами Меркель о том, что Европа по-прежнему будет с Россией сотрудничать.