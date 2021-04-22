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США допустили смягчение санкций против Ирана в некоторых сферах

Политика
США допустили смягчение санкций против Ирана в некоторых сферах
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 апреля. Американские власти рассчитывают смягчить антииранские санкции в определенных сферах, которые важны для экономики Ирана. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По данным источника, ослабление американских санкций может затронуть нефтяную и финансовую отрасли Тегерана. Речь идет об иранских компаниях, специализирующихся на металлургии, автомобилестроении, перевозках, текстильной промышленности и других.

«Администрация США дала понять, что готова смягчить санкции против критических элементов иранской экономики, включая нефть и финансы, что поможет сузить разногласия в ядерных переговорах», — пишет Wall Street Journal.

Ранее об отказе США рассматривать любое смягчение антииранских санкций заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что не пойдут на какие-либо уступки Ирану, пока он не вернется к обязанностям СВПД.

санкции сша иран политика
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