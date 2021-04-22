Ученые NASA впервые смогли получить кислород на Марсе

Вашингтон, 22 апреля. При помощи специального устройства на борту планетохода Perseverance ученым NASA впервые удалось получить кислород из атмосферы Марса.

Главным компонентом марсианской атмосферы является углекислый газ, который удалось преобразовать при помощи опытной установки MOXIE, сообщается на сайте американского космического ведомства.

«Подобные устройства, возможно, однажды будут обеспечивать астронавтов пригодным для дыхания воздухом», — заявили специалисты.

Работа с таким устройством только начинается. Возможно, вскоре наступит день, когда такая установка сделает реальностью научную фантастику. Пока что удалось получить всего пять граммов кислорода, которых человеку хватило бы на 10 минут дыхания.

Недавно политолог рассказал агентству ФАН о планах России на возобновление исследований Луны. По его словам, наша страна всегда бралась за самые трудные задачи, поэтому специалисты собираются приступить к визитам на неисследованные лунные территории.