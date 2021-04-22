Киев попросил ЕС отключить Россию от системы SWIFT

Киев, 22 апреля. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к ЕС с просьбой рассмотреть возможность отключения России от международной системы SWIFT.

С такой инициативой он выступил в ходе встречи министров иностранных дел Евросоюза, сообщает РИА Новости. Отключение Кулеба предложил осуществить в рамках новых санкций.

Ранее МИД РФ уже обговаривали такую вероятность. Пока что об этом речь не идет, но если Россия решит отказаться от системы, то власти готовы задействовать другие системы и возможности.

Финансовые эксперты оценили такой шаг как губительный для мировой экономики. В России большое количество иностранных компаний и фирм, которые в случае отключения от системы не смогут производить расчеты в долларах.