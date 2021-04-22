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Эксперт Гаман-Голутвина назвала причину провала незаконных акций

Политика
Эксперт Гаман-Голутвина назвала причину провала незаконных акций
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 апреля. Прошедшие в ряде городов России несогласованные акции оказались скромными по масштабу, считает президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина.

Эксперт отметила, что, очевидно, общество не стремится к социально-политической дестабилизации в России.

«Несмотря на активно продвигаемую тему необходимости выхода на массовые протестные акции, заявленный оппозицией масштаб акций не подтвердился: заявлены были весьма внушительные цифры, но сколько-нибудь поддающееся статистической оценке число людей вышло только в нескольких крупных городах», — цитирует Гаман-Голутвину ТАСС.

Эксперт предположила, что часть зарегистрированных на ресурсах сторонников блогера Алексея Навального людей, скорее всего, являются вымышленными, либо приводимые на этих ресурсах данные «не соответствуют действительности». Гаман-Голутвина не исключила, что доверия не вызвала и информация о критическом состоянии здоровья блогера, которому была «оказана необходимая медицинская помощь».

По ее мнению, в оппозиционных акциях в среду, скорее всего, участвовали те, кто «настроены на участие в протестных акциях» независимо от ситуации.

Ранее политолог Сергей Простаков заявил, что несанкционированные акции получились малочисленными. Эксперт считает, что россиян интересует их жизнь, которой было посвящено прошедшее послание президента РФ Федеральному собранию, а не навязанная извне повестка вокруг Навального.

В среду, 21 апреля, в российских городах прошли несанкционированные акции. О проведении митингов было заявлено за три дня до назначенной даты, хотя прежде пиар-кампании готовились заранее. Вероятно, западные кураторы потребовали от сторонников блогера создать информационный фон послания президента Федеральному собранию и устроить митинги, пригрозив лишить финансирования.

россия навальный митинг
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