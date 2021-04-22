Экс-премьер Японии раскритиковал санкции Запада против России

Токио, 22 апреля. Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма раскритиковал «деструктивное поведение» США и предложил Токио и Москве объединиться.

Политик обвинил страны Евросоюза в антироссийской политике, о которой свидетельствует введение все новых санкций и раскритиковал санкции за «необоснованность».

«Крым перешел к России на правовых основаниях. Это стало следствием уважения народа, проживающего на этой территории», — заявил он.

Действия США носят деструктивный характер, рассказал политик во время выступления на заседании международного круглого стола, организованном Российским историческим обществом. Поэтому Россия и Япония должны объединиться для сплоченного противостояния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Недавно в Китае оценили последствия возможных японских провокаций на Курилах. Острова при необходимости могут стать настоящей крепостью, которая вполне перенесет визит японских военных, заключили аналитики.