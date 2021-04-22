Раскрыты самые пугающие предсказания Стивена Хокинга о будущем мира

Москва, 22 апреля. Стивен Хокинг является одним из наиболее влиятельных ученых всех времен. Его основная часть исследований касалась космологии. В своих трудах он оставил предсказания о «конце света»

В «Час Пик» рассказали о возможных вариантах того, как закончится жизнь на Земле. Вероятно, некоторые из теорий могут стать реальностью уже через пару столетий.

В статье «Плавный выход из вечной инфляции» Хокинг рассказал о том, что Вселенная может погаснуть, словно свеча. Все звезды со временем угасают, превращаясь в плавающие в космосе камни. Физик настаивал на том, что человечеству нужно искать другие планеты до того как погаснет Солнце.

Кроме того, профессор Хокинг не сомневался в том, что разумная жизнь на других планетах существует. Он считает, что в Большом взрыве, который предположительно стал катализатором создания солнечной системы, были и другие, давшие начало иным, параллельным реальностям.

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Также физик считал искусственный интеллект и лучшим, и худшим изобретением человека. Он считал, что после создания ИИ он начнет развиваться самостоятельно и быстро. В результате машины опередят людей, подчинят их или уничтожат.

Еще одна версия «конца света» — это ядерная война. Слишком мощное вооружение и технологии опасны для человека. Уже сейчас в мире ядерного оружия достаточно для того, чтобы стереть с лица Земли все живое.

Профессор Хокинг предполагал, что человечество может исчезнуть из-за смертельного вируса. По его словам, эти болезнетворные микроорганизмы все время развиваются и приспосабливаются, чтобы заражать организмы. Со временем вирусы могут стать очень опасными. На них не будут действовать вакцины. Возможно, люди вымрут из-за искусственно созданных микробов.

Федеральное агентство новостей /

Ранее стало известно, что планеты, похожие на Землю, могут иметь встроенный «ликвидатор» сложной жизни.