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Инвалидам будут назначать пенсии автоматически

Экономика
Инвалидам будут назначать пенсии автоматически
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 22 апреля. Страховые и социальные пенсии по инвалидности предлагается назначать автоматически, без заявок.

Депутаты и сенаторы уже разработали соответствующий законопроект. Его рассмотрят на ближайших пленарных заседаниях Госдумы во втором чтении. Согласно новым правилам, после внесения данных в федеральный реестр инвалидов, они автоматически будут направляться в Пенсионный фонд. На рассмотрение будет уходить около пяти дней, после чего человеку придет извещение о назначении пенсии, передает «Парламентская газета».

В беззаявительном порядке также смогут предоставлять региональные социальные надбавки и досрочные пенсии, назначаемые по предложению органов службы занятости. ПФР будет обязан раз в три года уведомлять россиян по достижении ими возраста 45 лет о предполагаемом размере пенсии. Еще одна норма документа вводит презумпцию согласия на увеличение пенсии. Прежде получателям выплат для этого было необходимо подавать соответствующее заявление.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева ранее рассказала, в каких случаях возможен досрочный выход на пенсию. По словам специалиста, это можно осуществить гражданам предпенсионного возраста, которые потеряли работу из-за сокращения штата сотрудников и ликвидации организации, встали на учет в службе занятости, но их там не смогли трудоустроить.

пенсия законопроект инвалидность
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