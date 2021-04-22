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Пушков заявил, что Чехия не может диктовать условия России

Политика
Пушков заявил, что Чехия не может диктовать условия России
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 22 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков предостерег Прагу от последствий после ультиматума, который она выдвинула России.

Ранее чешский дипломат призвал Москву вернуть в Россию всех высланных сотрудников дипведомства. В противном случае численность дипмиссии в чешской столице сократиться до того же уровня, что и в Москве. Пушков назвал такой сценарий недопустимым, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», — заявил сенатор.

В конце прошлой недели глава чешского правительства Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого 18 российских дипломатов были высланы из страны. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 дипломатов из посольства Чехии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости ультиматумов Чехии в сторону России. МИД России отреагировал на ультиматум Чехии по ситуации с высылкой дипломатов, заявив, что общение с чешским послом продолжится 22 апреля.

россия пушков чехия
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