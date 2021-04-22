Пушков заявил, что Чехия не может диктовать условия России

Москва, 22 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков предостерег Прагу от последствий после ультиматума, который она выдвинула России.

Ранее чешский дипломат призвал Москву вернуть в Россию всех высланных сотрудников дипведомства. В противном случае численность дипмиссии в чешской столице сократиться до того же уровня, что и в Москве. Пушков назвал такой сценарий недопустимым, об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», — заявил сенатор.

В конце прошлой недели глава чешского правительства Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. После этого 18 российских дипломатов были высланы из страны. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 дипломатов из посольства Чехии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости ультиматумов Чехии в сторону России. МИД России отреагировал на ультиматум Чехии по ситуации с высылкой дипломатов, заявив, что общение с чешским послом продолжится 22 апреля.