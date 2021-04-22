МИД РФ сообщил о заинтересованности ВОЗ в широком применении «Спутника V»

Москва, 22 апреля. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым заявил о заинтересованности в широком применении российской вакцины «Спутник V».

Тедрос Гебреисус также отметил вклад России в борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник V» и других ответственных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов», — говорится в сообщении.

Представители МИД РФ и ВОЗ затронули тему укрепления потенциала Всемирной организации здравоохранения в области готовности и реагирования на вспышки опасных инфекционных заболеваний и прочие ЧС в сфере здравоохранения. Россия выразила свою приверженность взаимодействию с ВОЗ, как ключевой организации системы ООН.

Взять пандемию коронавируса под контроль получится в ближайшее время. Об этом ранее рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.