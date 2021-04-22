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Незаконные акции в поддержку Навального не набрали заявленного числа участников

Общество
Незаконные акции в поддержку Навального не набрали заявленного числа участников
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 апреля. Акция в поддержку осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, которую попытались организовать его сторонники 21 апреля, провалилась.

Несмотря на все заверения главы региональных штабов блогера (структурное подразделение признанного иноагентом ФБК) Леонида Волкова, люди не спешили «поддержать» блогера. В городах на «акции» выходили от нуля до пары десятков человек, несмотря на то, что организаторы пытались убедить общественность в обратном. Когда стало понятно, что реальных «высоких» цифр не будет, организаторы пошли «классическим» путем: попытались преподнести провал как победу. Правда, официальная статистика и фото- и видеосвидетельства с мест опровергают их хвалебные речи.

ФАН связался с координатором «штабов Навального» (иноагент в РФ) из Перми, где даже по оценке «МБХ-медиа» Михаила Ходорковского вышло около 500 человек при количестве отметок на сайте-карте в 7 тысяч. Он в разговоре с корреспондентом попытался обвинить МВД в занижении численности активистов по России.

Координатор штаба Навального в Перми Сергей Ухов в ответ на вопрос журналиста ФАН о том, как он оценивает официально представленную численность митинга, отреагировал ожидаемо.

Ухов: «На самом деле, конечно, это все ложь. Вот и все, что я могу вам сказать.»

Корреспондент: «То есть данные, опубликованные МВД, не правильные, верно я Вас понимаю?.»

Ухов: «Вы правильно меня понимаете.»

Накануне МВД РФ сообщило, что участниками несанкционированных акций в 29 городах России стали 14,4 тысячи человек. В некоторых городах на анонсированные мероприятия никто не явился.

Таким образом, акции в поддержку Навального провалились. Ранее Волков заверял, что мероприятия будут успешным. Однако даже проходившие в январе митинги с фонариками оказались не настолько безуспешными. Мероприятия 21 апреля были вялыми, шаблонными и малолюдными.

навальный волков несанкционированные акции
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