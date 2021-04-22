Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 03:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:00
Общество
Сергей Шнуров от скуки решил судиться с Иосифом Пригожиным
02:52
Наука
Раскрыты самые пугающие предсказания Стивена Хокинга о будущем мира
02:49
Экономика
Инвалидам будут назначать пенсии автоматически
02:45
Политика
Пушков заявил, что Чехия не может диктовать условия России
02:35
Общество
МИД РФ сообщил о заинтересованности ВОЗ в широком применении «Спутника V»
02:25
Общество
Незаконные акции в поддержку Навального не набрали заявленного числа участников
02:16
Общество
Малочисленные митинги подтвердили закат карьеры Навального и поставили на нем крест
02:07
Общество
Реформы Зеленского больно ударили по рядовым жителям Украины
02:01
Политика
Чешские сенаторы призвали разорвать дружеские отношения с Россией
02:00
Общество
Премиальный отдых в Крыму может обойтись россиянам в 330 тысяч рублей и больше
01:53
Наука
Ученые из США синтезировали помогающее бороться с раком соединение
01:45
Общество
ОНК не зафиксировала массовых задержаний на несогласованной акции в Москве
01:37
Политика
Китайские аналитики объяснили, почему посол США не захотел уезжать из Москвы
01:30
Армия
Украина с помощью военной техники усилила охрану границы с Белоруссией
01:19
Экономика
Украина ввела очередной пакет санкций против компаний из РФ
01:16
Экономика
Российские банки спрогнозировали рост спроса на цифровые карты
01:14
Политика
Политолог Гаспарян прокомментировал несанкционированные акции в России
01:00
Украина
Украинцы возглавили топ-10 иностранцев, желающих получить убежище в ЕС
00:55
Общество
Жителя Казани арестовали за анонс несанкционированной акции в соцсетях
00:49
Общество
Украинская журналистка раскрыла неудобную правду о ситуации с COVID-19 в Киеве
Все новости

Реформы Зеленского больно ударили по рядовым жителям Украины

Общество
Реформы Зеленского больно ударили по рядовым жителям Украины
Новостное агентство &quot;Харьков&quot;  /  Леонид Андросов

Киев, 22 апреля. Украинцы не имеют возможности оплатить коммунальные услуги, а часть жителей страны не желает отдавать за них деньги из-за низкого качества.

В украинской программе «Свiдок» («Свидетель». — Прим. ФАН) рассказали историю киевского дома, где люди живут без горячего водоснабжения, а канализация постоянно забивается. Владельцам квартир приходится решать проблемы самостоятельно и оплачивать услуги коммунальщиков из своего кармана.

Местных жителей пугают счета за ЖКХ. Отопление однокомнатной квартиры обходится в 3 тыс. грн (около 8,2 тыс. руб.), четырехкомнатной — 6 тыс. грн (16,4 тыс. руб.). Помимо этого, жильцы жалуются на постоянные перебои в электросети, а администрация не откликается на призывы о помощи.

«За услуги ЖКХ в феврале прошлого года было начислено украинцам практически на 8 млрд меньше, чем было начислено в феврале этого года. То есть рост больше, чем на 30% всего лишь за год. Услуга ЖКХ и плата за нее — это стало, по сути, как налог на жизнь. Либо ты плати, либо мы примем закон, выбьем из тебя долги, заберем квартиру и вообще вышвырнем на улицу», — говорит Глава жилищного союза Украины Александр Скупченко.

НА «Харьков».  / Леонид Андросов

Ранее стало известно, что американцы призвали правительство США «не совать свой нос» в дела Украины.

Украина зеленский бедность коммунальные услуги
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 139834 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 131361 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 60574 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 42500 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 38581 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Все новости / Общество / Реформы Зеленского больно ударили по рядовым жителям Украины
Рейтинг@Mail.ru