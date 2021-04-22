Реформы Зеленского больно ударили по рядовым жителям Украины

Киев, 22 апреля. Украинцы не имеют возможности оплатить коммунальные услуги, а часть жителей страны не желает отдавать за них деньги из-за низкого качества.

В украинской программе «Свiдок» («Свидетель». — Прим. ФАН) рассказали историю киевского дома, где люди живут без горячего водоснабжения, а канализация постоянно забивается. Владельцам квартир приходится решать проблемы самостоятельно и оплачивать услуги коммунальщиков из своего кармана.

Местных жителей пугают счета за ЖКХ. Отопление однокомнатной квартиры обходится в 3 тыс. грн (около 8,2 тыс. руб.), четырехкомнатной — 6 тыс. грн (16,4 тыс. руб.). Помимо этого, жильцы жалуются на постоянные перебои в электросети, а администрация не откликается на призывы о помощи.

«За услуги ЖКХ в феврале прошлого года было начислено украинцам практически на 8 млрд меньше, чем было начислено в феврале этого года. То есть рост больше, чем на 30% всего лишь за год. Услуга ЖКХ и плата за нее — это стало, по сути, как налог на жизнь. Либо ты плати, либо мы примем закон, выбьем из тебя долги, заберем квартиру и вообще вышвырнем на улицу», — говорит Глава жилищного союза Украины Александр Скупченко.

НА «Харьков». / Леонид Андросов

Ранее стало известно, что американцы призвали правительство США «не совать свой нос» в дела Украины.