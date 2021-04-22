Прага, 22 апреля. Члены верхней палаты парламента Чехии призвали расторгнуть договор о сотрудничестве и дружеских отношениях с Россией.

Такое предложение поступило на заседании верхней палаты в среду. Об этом сообщило Чешское ТВ.

«Сенаторы в принятом постановлении назвали взрывы в Врбетице актом государственного терроризма, призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ, а также сократить численность посольства РФ в Праге до 1 человека. За постановление проголосовали 67 из 72 присутствовавших на заседании сенаторов», — сказано в сообщении.

В сенате также посоветовали правительству обговорить случившееся в Врбетице в Совбезе ООН, в органах НАТО и Евросоюза и запросить у членов организаций помощи. Сенаторы одобрили решение выслать из Праги 18 дипломатов РФ и раскритиковали высылку 20 чешских дипломатов из Москвы.

Центр принятия решения по «чешской» информационной атаке против России находится не в Праге, а в Вашингтоне. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Антон Морозов. Морозов убежден, что о ситуации по Чехии Москва должна говорить с Вашингтоном