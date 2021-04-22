Ученые из США синтезировали помогающее бороться с раком соединение

Вашингтон, 22 апреля. Ученые Университета Пердью в США впервые синтезировали природное соединение — куркузон D, которое подавляет опухолевый белок и «выключает» раковые клетки, сообщает Phys.org.

Относящиеся к куркузонам соединения получают из кустарника ятрофа куркас. Известны противораковые свойства куркузонов A, B, C и D. Их в новой работе испытали на клетках рака груди. Выяснилось, что куркузон D подавляет активность восстанавливающего ДНК раковых клеток белка BRAT1, который увеличивает выживаемость злокачественных тканей.

Однако до недавнего прошлого для получения четверти чайной ложки куркузона было необходимо около 50 килограммов сухих корней кустарника, а само соединение трудно отделялось от других веществ. Теперь исследователи открыли простой и недорогой способ получения куркузонов в подходящих для фармацевтического использования количествах.

Ранее ученые Красноярского научного центра СО РАН провели анализ публикаций, посвященных роли белка сурвивина в лечении онкологических заболеваний. И пришли к выводу, что он может лечь в основу разработки новых препаратов.