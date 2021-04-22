Китайские аналитики объяснили, почему посол США не захотел уезжать из Москвы

Пекин, 22 апреля. Китайцы объяснили, почему американский посол отказался покидать Россию после рекомендации МИД РФ уехать из страны в Вашингтон для серьезных консультаций.

Соединенные Штаты ввели в отношении РФ очередные санкции 15 апреля, которые коснулись российского госдолга. МИД РФ направил рекомендации американскому послу Джону Салливану покинуть Москву и отправиться в Вашингтон, чтобы провести там серьезные консультации. Салливан же в ответ заявил, что Москве придется заставить его уехать, так как добровольно он не намерен покидать РФ. Авторы китайского издания Sohu объяснили такое поведение американского дипломата, передает «ПолитРоссия».

Чуть позже Салливан все же уехал на родину повидаться с родными и встретиться с новой американской администрацией. Китайские эксперты рассказали, почему дипломат поменял свое решение.

«По мнению российской стороны, на самом деле настало время для серьезного обсуждения ситуации, поэтому послу США и было сказано: “Пожалуйста, вернитесь и обсудите отношения между США и Россией с Байденом”», — говорится в Sohu.

При этом посла РФ отозвали из Вашингтона, сейчас он пребывает в России. Однако американская администрация, по мнению китайцев, не станет отзывать Салливана, поэтому он вскоре вернется в Москву.

«Но если вас откровенно просят уехать, то здесь нечего сказать, разумно просто развернуться и отправиться домой. Почему же Салливан был так категоричен и ответил твердое: “Нет”? Неужели он так привязан к России?», — поинтересовались авторы.

На этот вопрос они сами нашли ответ: Салливан не получал такого приказа из Белого дома. Он не подчиняется российским государственным структурам, поэтому их мнение для американского посла ничего не значит.

Анализ российско-американских отношений ранее состоялся на встрече в Госдуме РФ. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, сейчас у России и Соединенных Штатов нет времени ссориться.