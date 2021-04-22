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Украина с помощью военной техники усилила охрану границы с Белоруссией

Армия
Украина с помощью военной техники усилила охрану границы с Белоруссией
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Киев, 22 апреля. Военные подразделения Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) на белорусской границе снабдили бронетехникой и перевели на усиленный режим несения службы.

Глава пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко в комментарии изданию «РБК-Украина» заявил, что границе с Белоруссией уделяется существенное внимание. Ситуация здесь «регулярно отслеживается», учитывая тесное сотрудничество этой страны с Россией.

Для большей эффективности украинская сторона увеличила количество военных нарядов и максимально активизировала системы по отслеживанию ситуации на белорусской территории. В завершении собеседник подчеркнул, что в целом обстановка на границе с Белоруссией «спокойная».

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о ситуации вокруг выступлений российских артистов на территории Украины. По его словам, украинское правительство планирует регулировать «наплыв артистов из России» с помощью новых методов, и постепенно он будет спадать. Пока влияние России на медиасферу Украины остается сильным.

Украина белоруссия армия политика
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