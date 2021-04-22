Украина ввела очередной пакет санкций против компаний из РФ

Киев, 22 апреля. Две российских компании попали под новые санкционные ограничения со стороны украинского правительства.

Указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны страны о санкциях на три года подписал украинский президент Владимир Зеленский. Речь идет о строительной компании «Дорлидер» и ООО «Гранит-001».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций», – сообщается в тексте указа, опубликованного на сайте президента.

Ранее российский политолог Владимир Зорин указал на главные ошибки Зеленского при обращении к президенту Владимиру Путину. Например, вызывает недоумение предложение о встрече на территории Донбасса.