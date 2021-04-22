Российские банки спрогнозировали рост спроса на цифровые карты

Москва, 22 апреля. ЦБ России заявил о росте популярности цифровых карт, который связали с пандемией.

Увеличение доли таких инструментов в своем портфеле фиксируют в ВТБ, РСХБ, Газпромбанке, Росбанке, МКБ, МТС Банке, «Дом.рф», Райффайзене, «Открытии», «Хоум Кредите» и «Санкт-Петербурге», сообщают «Известия».

В январе 2021 года было выпущено 306 млн расчетных и кредитных носителей в цифровом формате. При этом российские банки ожидают и дальнейшего увеличения спроса на карты, а также повышения их доли в банковских предприятиях до 30-40%, а на горизонте двух-пяти лет — до 40–50%.

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