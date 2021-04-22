Политолог Гаспарян прокомментировал несанкционированные акции в России

Москва, 22 апреля. Политолог Армен Гаспарян прокомментировал провал прошедших накануне в России акций сторонников блогера Алексея Навального.

«Провал сегодняшней акции в цифрах: трансляцию митинга на канале «Навальный Live» смотрят 59 тысяч человек из 2,5 млн подписчиков и 450 тысячах отметках на сайте. Куда делись остальные 400 тысяч? Почему не смотрят трансляцию? Или это боты», — отметил политолог.

Ранее ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко заявил, что немногочисленные митинги в российских городах доказали, что от Алексея Навального отвернулись даже его сторонники. По словам Осташко, поддержка Навального в Сети всегда была преувеличена за счет ботов.

В среду, 21 апреля, в российских городах прошли несанкционированные акции. О проведении акций было заявлено за три дня до назначенной даты, хотя прежде пиар-кампании готовились заранее. Вероятно, западные кураторы потребовали от сторонников Навального создать информационный фон послания президента Федеральному собранию и устроить митинги, пригрозив лишить финансирования.

Между тем, сторонники Навального привыкли жить на широкую ногу, к тому же им надо оплачивать свою жизнь за границей, поэтому они выполнили пожелания кураторов.