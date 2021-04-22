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Жителя Казани арестовали за анонс несанкционированной акции в соцсетях

Общество
Жителя Казани арестовали за анонс несанкционированной акции в соцсетях
pixabay.com  /  qimono

Казань, 22 апреля. Жителя Казани Андрея Бояршинова арестовал Вахитовский районный суд на 20 суток за анонс незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального в социальных сетях.

Суд признал Бояршинова виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Ему назначили административный арест на 20 суток. Об этом сообщил представитель суда РИА Новости.

Сотрудники центра «Э» нашли в сети «Вконтакте» публикацию Бояршинова, в которой он призывал выйти на несогласованные акции протеста 21 апреля, которая доступна «неопределенному кругу лиц». Накануне мужчина был задержан. В среду в Казани прошел несанкционированный митинг.

Ранее МВД РФ предостерегало россиян от участия в незаконных акциях. Ведомство обещало пресекать любую агрессию и провокации.

«Масштабнейшая» акция в поддержку блогера Алексея Навального, организованная главой его региональных штабов Леонидом Волковым, оказалась провальной. Подчиненные Навального неоднократно заявляли, что на незаконные акции выйдет огромное количество людей, превышающее ожидания сайта «Фри Навальный». Однако ожидания не оправдались, такого провала не было даже на январских акциях.

арест казань митинг
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