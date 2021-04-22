Украинская журналистка раскрыла неудобную правду о ситуации с COVID-19 в Киеве

Киев, 22 апреля. В Сети показали, как в одной из больниц Киева лечат пациентов с COVID-19. В коронавирусных отделениях нет зонирования, а врачи не носят СИЗ.

Предметом обсуждения стала Киевская городская клиническая больница №1, расположенная возле метро «Красный хутор». Украинская журналистка Ольга Омелянчук через свой страницу на Facebook опубликовала фотографию отделения, которое находится в хирургической реанимации медицинского учреждения.

«Смерть и опыт ничему не учат. По крайней мере, не учат некоторых столичных врачей», — поделилась своим мнением украинка.

Она добавила, что врачи, занимающиеся пациентами с коронавирусом, получают только обычные маски и хирургические накидки. Те, кто работают в «ковидном» отделении, также проводят «отмененные плановые операции».

«К тому же оперируют не (или не только) ургентных больных, но и тех, кому «ну просто очень надо». Мне неизвестно, знают пациенты в хирургии, что медсестра над ними только что (без соответствующих средств защиты, напомню) стояла над больным с коронавирусом. И я не знаю, в курсе ли они, что и анестезиолог только что переодевался в том же помещении, что и врачи с «ковидного» отделения (зонирования везде нет). Но я точно знаю, что это — лютая жесть, с которой срочно нужно что-то делать», — подчеркнула Омелянчук.

Она заявила, что врачи медучреждения пытались решить ситуацию, обращались к заведующему, который ответственен за коронавирусное отделение, но ситуация на деле не изменилась.

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