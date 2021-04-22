США получили список высылаемых из России дипломатов

Вашингтон, 22 апреля. Вашингтон получил от Москвы список высылаемых американских дипломатов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

США получили «официальную корреспонденцию», в которой присутствует список дипломатов, уточнил Прайс.

Ранее в МИД РФ сообщили, что замглавы посольства США Барт Горман получил ноту о высылке десяти американских дипломатов. Они должны покинуть страну до 21 мая. Москва предпримет дальнейшие шаги в ответ на санкции Вашингтона в ближайшее время, добавили представители министерства.

Накануне американский посол в РФ Джон Салливан сообщил, что летит в Вашингтон, чтобы поучаствовать в консультациях, а затем вернуться в Москву в скором времени. По его словам, возвращение состоится в ближайшие недели до того, как встречу проведут президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден.