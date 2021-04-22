Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки

Москва, 22 апреля. США зря не воспринимают всерьез сравнение президентом России Владимиром Путиным недругов России с героями книги о Маугли. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Путин во время послания Федеральному собранию сравнил недоброжелателей страны с антигероями «Книги джунглей» — тигром Шерханом и гиеной Табаки. Он отметил, что они таким же образом «цепляют» Россию.

Накануне пресс-секретарь Белого дома на брифинге с журналистами ответила на вопрос о том, как Вашингтон воспринял данное сравнение. По ее словам, у США «толстая кожа», а слова Путина не воспринимаются американской стороной на личный счет.

«Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что во всем мире поняли, о ком говорил Путин, когда сравнивал недоброжелателей с Шерханом и Табаки. По мнению Пушкова, в США напрасно не воспринимают данное сравнение.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич объяснил суть отсылки Путина к роману Киплинга. Он отметил, что глава государства затронул ряд важных вопросов.