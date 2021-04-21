Вашингтон, 21 апреля. Президент США Джо Байден своей «грязной риторикой» пытается отвлечь внимание общественности от компромата и ситуации вокруг его сына Хантера.

Израильский политолог Авигдор Эскин считает, что Вашингтон активизировал словесную эскалацию в связи с тем, что проект «Северный поток — 2» в ближайшее время будет завершен. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«Но есть еще одно, более существенное, обстоятельство. Это документы, которые всплывают и всплывают. Они касаются разного рода похождений Хантера Байдена, который упоминал всуе имя своего отца», — заявил Эскин.

Напомним, на Украине разразился еще один скандал, который связан с Джо Байденом и его работой в качестве вице-президента США. Народный депутат Украины Андрей Деркач опубликовал записи телефонных разговоров между бывшим украинским президентом Петром Порошенко и американским лидером, который в те годы курировал Украину в США. Из этих сообщений стало понятно, что Киев находится под полным внешним контролем Белого дома.

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Ранее стало известно, что политика президента Байдена становится все более противоречивой. Он проводит телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, предлагает встретиться лично, но затем подписывает новый пакет санкций против РФ.