Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева умерла на 97-м году жизни

Москва, 21 апреля. Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева скончалась в 96 лет.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева сообщил в Instagram, что прощание с Моисеевой пройдет в субботу. Мероприятие состоится в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы

Вклад Моисеевой в развитие отечественной школы народного танца отметила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она выразила соболезнования в связи с гибелью артистки.

Супруга балетмейстера Игоря Моисеева посвятила Государственному академическому ансамблю народного танца всю свою жизнь. Она работала в ансамбле с 1941 года.

Моисеевой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Она также была лауреатом Государственной премии СССР и лауреатом премии Правительства РФ.

Накануне заслуженный артист России Тиличеев умер в Петербурге. На момент смерти ему было 74 года.