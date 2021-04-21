Обмотанного скотчем человека заметили на митинге в Москве

Москва, 21 апреля. Среди участников несанкционированной акции в столице заметили обмотанного скотчем человека, который прогуливался по улице.

Человек в виде выполненного из клейкой ленты триколора прошелся по одной из улиц Москвы. Молодой человек не стал отвечать на вопросы о том, что означает его внешний вид, сообщает РЕН ТВ.

Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несанкционированных митингах. Ведомство пообещало пресекать провокации и любую агрессию. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила Генпрокуратура РФ.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что сбежавшие за границу соратники Алексея Навального устраивают гапоновщину, призывая людей выходить на улицы. В комментарии ФАН он также предупредил о многочисленных вбросах и постановках.