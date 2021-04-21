«Пропал голос»: певица Клава Кока больше не может петь

Москва, 21 апреля. Популярная певица Клава Кока после выматывающего концертного тура охрипла и едва может разговаривать. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Артистка записала видео в Stories, в котором поделилась «смешной историей». По ее словам, она ощущала проблемы со здоровьем на последних концертах. Некоторые из них пришлось перенести.

Звезда планировала как можно скорее встать на ноги, чтобы выйти на сцену. Выступив в Москве, Клава Кока утешала себя мыслью о скором отдыхе на Мальдивах. Однако как только певица села на самолет, у нее исчез голос из-за несмыкания голосовых связок.

«Сейчас еще нормально разговариваю. Хорошо, что нет концертов — буду восстанавливать связочки, отдыхать и приеду заряженная на 100%», — рассказала своим подписчикам исполнительница.

Стоит напомнить, что не так давно артистке пришлось выступать осипшей из-за болезни. На мероприятии в Тюмени она не стала прибегать к помощи фонограммы. Живое выступление, даже несмотря на фальшивые ноты, пришлось по нраву поклонникам. После Клава Кока раскритиковала выступления артистов, которые поют под фонограмму. Она считает, что музыканты, которые не могут самостоятельно петь, не заслуживают получать настоящие деньги за работу.