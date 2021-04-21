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Донбасс сегодня: офицеры ВСУ выбирают мир, нацгвардейцы устали воевать

Новороссия
Донбасс сегодня: офицеры ВСУ выбирают мир, нацгвардейцы устали воевать
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 21 апреля. Два защитника ДНР погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. Солдаты и офицеры украинской армии все чаще выбирают альтернативу войне и разрывают контракты. Киев дискредитирует роль и функции координационного механизма СЦКК. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Восемь обстрелов за сутки со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировали в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В ДНР обстреляны три населенных пункта с применением минометов 120-мм и 82-мм калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Двое защитников республики погибли в результате агрессии Киева. В ЛНР из противотанковых и автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов обстреляны Золотое-5, Молодежное и поселок Донецкий. Результатом стало повреждение жилой квартиры в Золотом-5.

Солдаты и офицеры ВСУ разрывают контракты с армией

Все большее количество украинских военных выбирают альтернативу войне. Кто-то дезертирует с передовых позиций, некоторые, не выдерживая психологического напряжения, сводят счеты с жизнью, но многие разрывают контракты с ВСУ и направляются по домам. В луганском управлении Народной милиции сообщили о ситуации в одной из воинских частей, дислоцированной в зоне ответственности северной оперативно-тактической группировки ВСУ.

В 14-ой отдельной механизированной бригаде украинской армии только с начала апреля рапорта на увольнения подали более сорока военных, среди которых 16 офицеров. В связи с таким положением дел, а данный процесс свойственен и другим частям и соединениям ВСУ в зоне Операции объединенных сил, командование армии принимает срочные меры — задействует резервистов и проводит доукомплектовывание «дефицитных» подразделений личным составом из других группировок.

Нацгвардейцы пожаловались Авакову на штаб ООС

Аналогичные описанным выше процессы происходят и в подразделениях Национальной гвардии (входит в структуру МВД) и МВД Украины, задействованных в силовой операции. На днях министр внутренних дел Арсен Аваков посетил нацгвардейцев и полицейских в зоне ООС. Причина неожиданного приезда главы МВД — многочисленные жалобы личного состава Нацгвардии и полиции, задействованного для выполнения боевых задач штабом ООС, на предвзятое отношение военных и, как следствие — поступление приказов на выполнение не свойственных сотрудникам полиции задач на передовых. 

Донбасс сегодня: офицеры ВСУ выбирают мир, нацгвардейцы устали воевать
Федеральное агентство новостей  / 

Дело в том, что все подразделения МВД Украины, в том числе и подразделения Нацгвардии, на время проведения силовой операции подчинены штабу ООС. Тот, в свою очередь, чтобы «залатать дыры» в частях ВСУ, испытывающих острый некомплект личного состава, зачастую направляет сотрудников МВД на передний край для несения боевого дежурства совместно с бойцами ВСУ. Это в свою очередь сильно не нравится представителям правоохранительного ведомства. Тем более, что за выполнение боевых задач дополнительные выплаты штабы бригад ВСУ им не начисляют.    

В связи с перечисленными выше обстоятельствами, полицейские и нацгвардейцы потребовали от Авакова вернуть их в подчинение соответствующих учреждений и структур органов внутренних дел.

ВСУ продолжают дискредитировать СЦКК

Вернемся немного к общей боевой обстановке. По всем обстрелам, произведенным украинскими войсками в частности по территории ДНР, донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня уведомляло украинскую сторону в этом же Центре. Данный механизм был разработан для усиления контроля за соблюдением перемирия сторонами. Как сообщают в Донецке, в последнее время украинская сторона попросту игнорирует все сообщения дончан.

Донбасс сегодня: офицеры ВСУ выбирают мир, нацгвардейцы устали воевать
Федеральное агентство новостей  / 

В развитии данной темы отметим, что транспорт украинского представительства в СЦКК, обладающий определенным гуманитарным иммунитетом, продолжает использоваться украинскими силовиками для выполнения боевых задач. Народная милиция ДНР сообщает о доставке грузовым автомобилем украинского представительства в СЦКК партии управляемых ракет к противотанковым комплексам на позиции 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ. Ранее и в Донецке, и в Луганске неоднократно информировали об аналогичных мероприятиях противника.

Исходя из перечисленного выше приходим к простому выводу, что Украина фактически вышла из координационного механизма с задействованием СЦКК, и бросила все имеющие силы и средства, включая гуманитарный транспорт, для подготовки прорыва обороны республик. Это же доказывает и тот факт, что Киев выполняет минские соглашения лишь в риторике перед международной общественностью, а де-факто давно перестал соблюдать даже малейшие условия поддержания перемирия на Донбассе. Сколько еще в таком режиме просуществует Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня — вопрос остается открытым.

днр всу донбасс украина
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