Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера празднует 64-й день рождения.

Недавно переизбранный на второй срок глава ЦАР сумел за пять лет кардинально изменить жизнь в республике. Туадера стабилизировал ситуацию в стране, обеспечил безопасность народа и рост национальной экономики.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как бывший ректор университета Банги стал фигурой, которая может соперничать по популярности с отцом-основателем страны Бартелеми Богандой.

Мир для ЦАР

Вне зависимости от того, как будет развиваться второй срок президента республики, Фостен-Арканж Туадера уже успел дважды войти в историю ЦАР в качестве миротворца.

Первый раз — как один из авторов Хартумского мира, который положил конец противостоянию правительства и вооруженных группировок, действовавших в ЦАР.

К сожалению, подписанный 6 февраля в столице Судана договор утратил актуальность, когда часть его участников вышла из соглашения и присоединилась к конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены», который контролировал экс-президент Франсуа Бозизе.

Накануне декабрьских выборов он намеревался сорвать голосование посредством подконтрольных боевиков. Потерпев провал, политик организовал очередную попытку государственного переворота.

Однако если в первый раз Туадера пришел к миру через переговоры, то во второй реорганизованная и натренированная российскими инструкторами национальная армия (FACA) дала отпор бандитам. При этом лидер республики поступал строго в соответствии с волей граждан, которые устали от бесчинств радикалов, и требовал окончательно разобраться с ними.

Федеральное агентство новостей /

Туадера испытывал серьезное внешнее давление со стороны различных международных организаций и отдельных государств, призывавших к диалогу с боевиками. Но единожды приняв решение, глава ЦАР более не поддавался на уговоры.

Как отметил советник президента по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров, к началу апреля правительственные силы при поддержке руандийских военнослужащих и консультативной помощи российских инструкторов разгромили действовавшие в стране бандформирования.

Фокус внимания на экономику

Президент-воин — характерная черта многих государств Африки. Лидеры континента зачастую приходили к власти, прибегнув к силовым методам. Почивший 20 апреля глава Чада Идрис Деби, руководители Уганды и Руанды Йовери Мусевени и Поль Кагаме; список можно продолжать долго.

Но за плечами Туадера не военные походы, а упорные занятия математикой, что, вероятно, сыграло значительную роль в развитии экономики ЦАР. Еще в начале первого срока действующий лидер республики озаботился привлечением иностранных инвестиций. Уже 12 мая 2016 года, менее чем через два месяца после инаугурации Туадера, Банк центральноафриканских государств (BEAC) предоставил стране 9,2 млрд франков КФА.

В дальнейшем президент ЦАР неоднократно добивался участия зарубежных партнеров в развитии Центральноафриканской Республики. Причем курс на многовекторную внешнюю политику позволил привлечь средства международных и региональных финансовых организаций. Также развивалось сотрудничество с отдельными государствами, среди которых оказались Россия и Китай.

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В связи с активизацией боевиков накануне декабрьских выборов экономика отошла на второй план, уступив место вопросам безопасности. Но как только ситуация в стране стабилизировалась, команда Туадера вернулась к поискам внешних спонсоров.

Так, 17 апреля министр по координации основных работ и стратегических инвестиций Центральноафриканской Республики Паскаль Бида прибыл в Москву. В российской столице он обсудил с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов на территории ЦАР.

С заботой о народе

В ходе инаугурационной речи Туадера рассказал о приоритетных направлениях деятельности во время второго президентского срока, среди которых были заявлены улучшение системы здравоохранения, развитие инфраструктуры и расширение возможностей населения.

Однако первые шаги в указанных областях уже сделаны. За предыдущие пять лет в ЦАР началось восстановление дорожной сети, модернизация аэропортов, развитие энергетики.

Параллельно в стране появились новые больницы и поликлиники, оснащенные оборудованием, которого ранее не существовало.

Так, в начале декабря Туадера открыл первый в республики центр гемодиализа и радиологии. Ранее пациентов, нуждающихся в ультразвуковых или рентгеновских исследованиях, приходилось вывозить за рубеж, тратя на это значительные средства. Но теперь жители ЦАР могут сделать УЗИ не покидая пределов государства.

facebook.com / @Renaissance.cf

Как бывший университетский преподаватель и ректор центральноафриканский президент уделяет внимание образованию граждан. В ход идут все возможные способы улучшения ситуации, вплоть до начала радиотрансляций уроков языка санго для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать школы.

Также важным достижением Туадера на высшем посту стало улучшение положения женщин в ЦАР. В ноябре 2016 года был подписан закон о гендерном равенстве, который установил квоту в 35% на присутствие центральноафриканок как в государственном, так и в частном секторах.

Женщины занимают важнейшие места в правительстве, включая должности министра обороны и главы МИД, на которых трудятся Мари-Ноэль Кояра и Сильви Байпо-Темон соответственно. Причем у этих представительниц прекрасного пола есть все основания рассчитывать на продолжение работы в кабмине.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В заключение следует отметить стремление Туадера использовать спорт для укрепления нации.

Курс на развитие ЦАР

Валерий Захаров, выступая на заседании Африканского клуба в Москве, отметил, что после разгрома вооруженных группировок правительство ЦАР переключается на развитие национальной экономики. Данное решение не является неожиданным и полностью соответствует предыдущим действиям лидера государства.

За устремлениями Туадера виден точный расчет и глубокое планирование, которые позволяют масштабировать программу развития страны, подключать к ним новые проекты и свежих участников. Рядовые граждане ЦАР и общественные организации неоднократно выражали солидарность с планами президента.

facebook.com / @La Renaissance

Народ республики устал от напряженности, созданной боевиками из «Коалиции патриотов за перемены», и готов идти за избранным лидером. А Туадера проявляет внимание к запросам общества. Для этого в первые недели нового срока глава государства инициировал организацию республиканского диалога, который поможет определить, какие факторы мешают стране выйти из кризиса и твердо встать на путь дальнейшего развития.