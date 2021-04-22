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Малочисленные митинги подтвердили закат карьеры Навального и поставили на нем крест

Общество
Малочисленные митинги подтвердили закат карьеры Навального и поставили на нем крест
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

МВД сообщило о 20 тысячах участников незаконных акций в поддержку Алексея Навального по всей стране, но и эти цифры сильно завышены. Несмотря на то, что правоохранители посчитали в число участников прохожих и зевак, несанкционированные акции получились малочисленными, этот провал не удалось компенсировать и яркой картинкой, заявил ФАН политолог Сергей Простаков.

По данным МВД, наиболее массовыми стали митинги в Москве и Петербурге, однако по всей России на улицы вышли по большей мере 20 тысяч человек. Завышенное МВД число участников акций — ни что иное, как презрение к их организаторам.

По словам Простакова, число участников митингов можно оценивать по-разному, поскольку у них нет четких границ и форматов, неизбежно в их числе будут подсчитаны случайные прохожие и зеваки.

«20 тысяч человек — это для огромной страны мизерная цифра. Свою малочисленность вышедшим на улицы и площади не удалось скомпенсировать громкими событиями или хотя бы яркой картинкой для медиа. Могут прозвучать различные оправдания — от погоды и рабочего дня до малого охвата в рекламе акций. Однако спадающий интерес к фигуре Навального — это уже факт, который 21 апреля подтвердился со всей очевидностью», — подчеркнул собеседник ФАН.

Простаков добавил, что россиян интересует их жизнь, которой было посвящено прошедшее послание президента РФ Федеральному собранию, а не навязанная извне повестка вокруг Навального.

Напомним, незаконные акции прошли в российских городах 21 апреля – в день послания президента РФ Федеральному собранию. Западным кураторам российской несистемной оппозиции необходимо было отвести внимание от озвученных главой государства решений. Этим объясняется и спешка организаторов, и фальстарт митингов. Перед российскими организаторами митингов поставлена единственная цель — произвести медиаэффект, в противном случае Запад лишит их финансирования.

 

навальный митинг
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