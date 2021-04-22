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Юрист Илья Ремесло о незаконных митингах: Безусловно, это грандиозный провал

Общество
Юрист Илья Ремесло о незаконных митингах: Безусловно, это грандиозный провал
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

МВД озвучило участников митингов в российских городах. Несанкционированные акции в поддержку осужденного по делу о мошенничестве блогера Алексея Навального в этот раз с трудом насобирали 20 000 человек по всей стране.

О провале незаконных мероприятий в беседе с ФАН высказался юрист Илья Ремесло.

«Безусловно, это грандиозный провал, самый большой, пожалуй, с 2011 года. Тогда оппозиция собирала действительно огромные митинги: могло выйти 60, 70, 90 тысяч человек. Сейчас собирают несколько тысяч человек и это считается успехом», — отметил депутат.

Юрист Илья Ремесло о митингах: Безусловно, это грандиозный провал
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Многие считают, что сегодняшняя акция настолько провалилась, что власть дала завышенные цифры в знак презрения к несанкционированной активности оппозиционеров.

«Это, пожалуй, тот самый случай, когда дали даже чуть больше, чем есть. Если бы показали цифры ближе к настоящим, то это выглядело бы странно — зачем вообще МВД такие меры предпринимало? Думаю, этим и можно объяснить», — размышляет эксперт.

Собеседник ФАН говорит, что сторонники Навального тщетно пытаются представить иное число протестующих за счет грамотной съемки, однако выглядит это довольно смешно.

«Это показывает, как прогрессирует деградация оппозиционного движения. Скоро его, мне кажется, будет невозможно разглядеть», — заключил Илья Ремесло.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал о «дирижирующих» на расстоянии лидерах протеста. 

 

россия сша навальный протесты митинги
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