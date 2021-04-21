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Команда Навального не ожидала такой низкой явки на незаконных акциях

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 22:43
Общество
Команда Навального не ожидала такой низкой явки на незаконных акциях
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 апреля. «Масштабнейшая» акция в поддержку блогера Алексея Навального, организованная главой его региональных штабов Леонидом Волковым, оказалась провальной.

Подчиненные Навального неоднократно заявляли, что на незаконные акции выйдет огромное количество людей, превышающее ожидания сайта «Фри Навальный». Однако ожидания не оправдались, передает «Блок».

Таким образом, на митинги в Петропавловске-Камчатском, который начался в 10 утра по московскому времени, пришли всего 40 человек, вопреки тому, что на карте было отмечено 721 человек. Такие данные предоставил телеканал «Дождь», который нередко завышает явку.

В Иркутске акции должны были собрать более семи тысяч сторонников Навального. Однако сами подчиненные блогера выложили видео в Telegram-канале «Команда Навального», где рассказали, что на мероприятие пришли порядка 600 человек. Такая же тенденция наблюдалась в Якутске, Новокузнецке, Кемерове и Хабаровске.

В Москве и Санкт-Петербурге ожидались десятки и сотни тысяч «поклонников» Навального. В итоге в центры российских столиц вышли всего несколько тысяч человек. Никого из организаторов там не было. Из медиаперсон были замечены Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Быков. Согласно данным МВД, в 29 городах России приняли участие 14,4 тысячи человек.

Председатель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик в комментарии ФАН назвал три основные причины провала митингов Навального. По мнению главы коммунистов в Петербурге, на итоги митингов сильно повлияло текущее положение лидеров антироссийского движения — Навального и его приспешников. Кроме того, идея и повод для несанкционированных митингов устарели.

навальный митинг провал
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