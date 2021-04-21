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Захарова заявила о недопустимости ультиматумов Чехии в сторону России

Политика
Захарова заявила о недопустимости ультиматумов Чехии в сторону России
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 21 апреля. МИД России отреагировал на ультиматум Чехии по ситуации с высылкой дипломатов, заявив, что общение с чешским послом продолжится 22 апреля.

Ранее Чехия потребовала от России вернуть обратно дипломатов, которых она выслала ранее. При этом сделать это необходимо строго до 12:00 по московскому времени 22 апреля. Если Кремль не выполнит условие, Прага вышлет других российских сотрудников посольства.

«Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим», — ответила на ультиматум официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Ранее Чешская республика попросила у НАТО сделать совместное заявление по ситуации с Москвой. Накануне страна выслала 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. После Прага провела совещание с представителями Альянса.

россия мид рф чехия
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