Захарова заявила о недопустимости ультиматумов Чехии в сторону России

Москва, 21 апреля. МИД России отреагировал на ультиматум Чехии по ситуации с высылкой дипломатов, заявив, что общение с чешским послом продолжится 22 апреля.

Ранее Чехия потребовала от России вернуть обратно дипломатов, которых она выслала ранее. При этом сделать это необходимо строго до 12:00 по московскому времени 22 апреля. Если Кремль не выполнит условие, Прага вышлет других российских сотрудников посольства.

«Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим», — ответила на ультиматум официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Ранее Чешская республика попросила у НАТО сделать совместное заявление по ситуации с Москвой. Накануне страна выслала 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. После Прага провела совещание с представителями Альянса.