Хлопок раздался во время несанкционированного митинга в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. Громкий похожий на взрыв петарды хлопок раздался на Сенной площади в Петербурге, где силовики задерживали участников несогласованной акции.

Часть людей направилась на Сенную площадь после того как в переулке Гривцова начали задерживать участников несанкционированной акции. Но задержания продолжились и там. Похожий на взрыв петарды громкий хлопок прозвучал в районе Сенной площади около 20:35, сообщает со ссылкой на своего корреспондента РИА Новости.

Ранее в ГУМВД по региону напомнили, что в Петербурге действуют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвали горожан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Также воздержаться от участия в митингах россиян призвало МВД РФ. Ведомство пообещало пресекать провокации и любую агрессию.

Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в случае незаконных акций правоохранители примут меры. По его словам, призывы к провокациям звучат из-за рубежа.

В главном управлении МВД сообщили, что в несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку блогера Алексея Навального, принимают участие около шести тысяч человек. На карте-сайте ФБК (признан в РФ иноагентом) было отмечено, что несогласованную акцию в Москве посетят около 120 тысяч человек.